Mexicano leva golpes no peito e morre em duelo de luta livre; assista

No sábado, em um duelo de luta livre na Arena San Juan Pantitlán, no México, morreu o lutador Luis Ángel Salazar, de 26 anos, conhecido como "Príncipe Aéreo".

Na disputa, o lutador levou golpes seguidos no peito e caiu no ringue de costas com os braços abertos. Desacordado, Salazar foi socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. De acordo com as autoridades médicas, o lutador sofreu um infarto.

Imagens divulgadas na internet mostram que a luta transcorrida normalmente até o fato. Após a sequência de golpes e a queda, o adversário corre para ajudar Salazar. Desde dezembro de 2019, oito competidores de luta livre já morreram no México.

¡MÉXICO SE ENCUENTRA DE LUTO! El luchador Mexicano Príncipe Aéreo acaba de fallecer en pleno combate de lucha libre. Se desvaneció y perdió la vida en el Ring. pic.twitter.com/VNFUoXPuX3 — Analistas (@_Analistas) October 18, 2020

Salazar era um lutador independente de apenas 26 anos e que participava de eventos em pequenas arenas, como a que aconteceu neste fim de semana, em que estava sendo realizada a 'Mexa War II'. Desde dezembro de 2019, oito lutadores da modalidade já faleceram durante eventos deste porte, se tornando um período marcante negativamente na história da luta livre mexicana.