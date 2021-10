Miguel de Oliveira, campeão mundial de boxe, morre aos 74 anos

Miguel de Oliveira, campeão mundial dos médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe em 1975, morreu nesta sexta-feira, em São Paulo. O boxeador estava com 74 anos e sofria de câncer no pâncreas, doença diagnosticada há três meses e que o levou à internação e tratamento.

Sempre com a voz baixa, simpático e muito acessível, Miguel de Oliveira foi uma das pessoas mais especiais do boxe brasileiro. Como pugilista, se destacava pela força nos punhos e na inteligência para encontrar a melhor tática para enfrentar seus adversários. Era calculista, estudioso e frio nos combates.

Ele parou de lutar ainda jovem, aos 28 anos, por não ter mais 'motivação' para encarar os treinos diários com a dedicação que um esporte tão duro como o boxe exige de seus praticantes. Retomou a carreira aos 33 anos, mas sem o mesmo entusiasmo. Miguel foi campeão dos médios-ligeiros em 1975, ao bater o espanhol Jose Manuel Duran Perez, por pontos, após 15 assaltos, em decisão unânime dos jurados, em Mônaco, para ficar com o cinturão do Conselho Mundial de Boxe.

Pendurou as luvas com 46 vitórias (28 nocautes), 5 derrotas e apenas um empate. Além de boxeador, Miguel de Oliveira também foi treinador e comandou o peso pesado Adilson Maguila Rodrigues entre os anos de 1986 e 1988, quando o boxeador obteve importantes vitórias sobre Daniel Falconi e Andre Van Den Oetelar.

Fora do boxe profissional, Miguel foi maratonista e instrutor de boxe em uma importante academia de São Paulo por mais de três décadas. Foi neste ano que ele foi internado no Hospital da Luz, na Vila Mariana, zona sul da capital, para iniciar tratamento quimioterápico. Paulista da cidade de São Manuel, onde nasceu em 30 de setembro de 1947, havia disputado por dois anos consecutivos o título mundial de boxe, em 1973 e 1974, perdendo nas duas vezes que antecederam seu grande triunfo de 1975 no combate realizado no Principado de Mônaco. Seu rival era campeão europeu.

Miguel de Oliveira foi campeão brasileiro de boxe em 1970. Era formado em Educação Física e tinha sorriso fácil e cativante.