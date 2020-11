Mike Tyson provoca Roy Jones Jr. antes de duelo: 'Sábado é o acerto de contas'

As provocações antes de lutas sempre foram normais no mundo das lutas. E não está sendo diferente para o combate de exibição entre os veteranos Mike Tyson e Roy Jones Jr., que se enfrentarão neste sábado no ginásio Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, Tyson deixou claro que o rival será derrotado.

"Os números não mentem. Os odiadores estão furiosos por não conseguirem números como estes. Sábado é o acerto de contas. É melhor você estar pronto", escreveu Tyson em sua conta no Twitter.

Roy Jones Jr. não deixou barato e pouco tempo depois respondeu a seu adversário, dizendo que está preparando para luta e que vencer o duelo é um grande desejo. "Cara, isso é o que eu faço. Eu só perdi (lutas anteriores) porque não estava interessado. Esta aqui está na lista de desejos. Acho que não estou pronto, quando estou. Vejo você no sábado", afirmou.

Tyson fez questão de postar nas redes sociais a informação da grande procura na compra de assinatura no sistema pay-per-view para a luta exibição deste sábado. Segundo o ex-boxeador e pessoas da direção do Triller, canal de streaming responsável pela transmissão, a expectativa é de que possa ser atingido um número recorde de vendas de assinaturas. É bom lembrar que a maior marca pertence à luta entre o filipino Manny Pacquiao e o americano Floyd Mayweather, em 2015, com 4,4 milhões de vendas.

Os cinquentões passaram nos testes físicos e de antidoping realizados na última terça-feira. O canal Combate transmite a luta exibição ao vivo, neste sábado, e a TV Globo passa o VT após o Supercine.