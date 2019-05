Milena Titoneli conquista segundo bronze do Brasil no Mundial de Taekwondo

Milena Titoneli conquistou neste sábado a segunda medalha do Brasil no Mundial de Taekwondo, que está sendo realizado em Manchester, na Inglaterra. Ela ficou com o bronze na categoria até 67kg após perder nas semifinais para a turca Nur Tatar Askari por 20 a 3.

Em sua campanha, Titoneli, de 20 anos, conquistou três vitórias antes de sofrer a derrota para a medalhista nas últimas duas edições dos Jogos Olímpicos - a lutadora turca foi prata em Londres-2012 e bronze no Rio-2016. Mas como não há disputa pelo terceiro lugar, a brasileira já havia assegurado o lugar no pódio com a classificação às semifinais.

Antes, na estreia em Manchester, Titoneli havia vencido a colombiana Katherine Dumar. Nas oitavas de final, derrotou a sul-coreana Kim Jan-Di por 16 a 15. Nas quartas de final, na luta que lhe valeu a medalha, bateu a croata Matea Jelic por 14 a 13.

A medalha de Titoneli é a segunda do Brasil nesta edição do Mundial, pois na quinta-feira Paulo Ricardo de Melo havia faturado o bronze na categoria até 54kg. A competição em Manchester chegará ao fim neste domingo.