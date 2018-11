Na Índia, Beatriz Ferreira derrota romena na estreia pelo Mundial de Boxe

Beatriz Ferreira venceu a primeira luta no Mundial de Boxe Feminino, que está sendo disputado em Nova Délhi, na Índia. A brasileira, de 25 anos, derrotou, nesta quinta-feira, a romena Paula Cristina Cosma, por pontos, em decisão unânime dos cinco jurados.

Campeã sul-americana na categoria dos pesos leves (até 60 quilos), Beatriz vai ter pela frente na segunda rodada, já nesta sexta-feira, a sul-coreana Yeonji Oh, atual campeã asiática. Para chegar à conquista do título são necessárias seis vitórias.

Beatriz Ferreira foi escolhida na última quarta-feira, pelo segundo ano consecutivo, para receber o Prêmio Brasil Olímpico, concedido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), como a melhor do boxe em 2018.

O boxe nacional tem mais três representantes no Mundial. Nesta sexta-feira, será a vez da peso-galo Jucielen Romeo (54kg) subir no ringue para estrear contra Nour Baahmed, da Argélia. No sábado, a peso-mosca Graziele de Jesus (51kg) lutará contra Altantsegtseg Lutsaikhan, da Mongólia. Logo depois, a meio-médio-ligeiro Gleisiele Gomes (64kg) estreará contra Sema Caliskan, da Turquia.

As lutas poderão ser vistas, ao vivo, por intermédio do site da AIBA (Associação Internacional de Boxe, na sigla em inglês) ou do canal do YouTube da Federação Indiana de Boxe. O Mundial vai até o próximo dia 24 e reúne 277 atletas, de 63 países.