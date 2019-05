Na pesagem do UFC 237, Jéssica Andrade quebra o gelo e dá flor para adversária

Duas lendas do MMA no octógono e uma disputa de cinturão. O UFC 237 será realizado neste sábado no Rio e terá um card com Anderson Silva, José Aldo e Jéssica Andrade, que tentará tirar o título da norte-americana Rose Namajunas. São 12 lutas no total, com o evento começando a partir das 19h15 e o card principal com início marcado para 23h.

Nesta sexta-feira, durante a pesagem, Jéssica quebrou o gelo com sua adversária ao lhe oferecer uma rosa vermelha durante a encarada entre as duas. Namajunas, então com um semblante bem sério, se mostrou surpresa. “Foi um gesto bonito e mostrou respeito. Gostei, mas não muda o que vai ocorrer na luta”, disse.

Jéssica confessou que teve a ideia de presenteá-la com uma flor para reforçar a receptividade dos brasileiros. “Fiz para mostrar que ela é bem-vinda aqui no Brasil. Mostramos o amor que os torcedores têm pela luta”, afirmou, lembrando que está pronta para o desafio. “Eu fiz tudo que podia, me preparei de todas as formas para anulá-la. Estou pronta, em casa, e conto com a energia da torcida brasileira para vencer.”

Se as mulheres farão o principal evento da noite, outros dois veteranos e vencedores querem mostrar seu talento em casa, talvez pela última vez diante dos fãs nacionais. José Aldo vai enfrentar Alexander Volkanovski enquanto Anderson Silva terá pela frente Jared Cannonier. “Estou superfeliz, espero poder fazer uma grande luta para meus fãs no Brasil. Estou bem fisicamente e a emoção é sempre boa”, afirmou o Spider.

O UFC 237 será realizado na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, e terá ainda importantes duelos, como o confronto entre Rogério Minotouro x Ryan Spann, Thiago Pitbull x Laureano Staropoli e BJ Penn x Clay Guida. Restam bem poucos ingressos à venda e o evento será transmitido pelo SporTV (só início do card preliminar) e Canal Combate a partir das 18h15.