Na volta das competições de judô, William Lima é bronze no Grand Slam da Hungria

O Circuito Mundial de Judô voltou a ser disputado nesta sexta-feira com o Grand Slam de Budapeste, na Hungria, o primeiro evento desde o início de março, quando o esporte parou por causa da pandemia do novo coronavírus. A equipe brasileira obteve medalha de bronze, conquistada por William Lima, na categoria 66 quilos.

Campeão mundial júnior em 2019, o brasileiro derrotou o israelense Yarin Menaged (ippon) na primeira luta, passou por Nikat Shikhalizada, do Azerbaijão (waza-ari) e depois derrotou Narmandakh Bayanmunkh (ippon), da Mongólia, nas oitavas de final.

Nas quartas, William obteve mais um ippon sobre o peruano Juan Postigos, mas caiu na semifinal, ao ser derrotado pelo russo Abdula Abdoulzhalilov no golden score. O bronze foi conquistado com a vitória por dois wazaris sobre Erkhembaya Battogtokh, da Mongólia.

Atualmente 29º colocado do ranking mundial, William, com os pontos conquistados com o pódio na Hungria, chegará perto do 20º posto, mas ainda terá de obter mais resultados para alcançar o compatriota Daniel Cargnin, que é o nono colocado, e não está na Hungria. Apenas um atleta por país vai para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem.

O judô brasileiro foi representado por mais quatro atletas nesta sexta: Renan Torres (até 60kg) e Larissa Pimenta (até 52kg) perderam na estreia, enquanto Eric Takabatake (até 60kg) e Jessica Pereira caíram na segunda rodada. Os duelos em Budapeste seguem neste sábado e domingo. Mais 12 brasileiros estarão em ação, com destaque para os medalhistas olímpicos Rafael Silva (acima de 100kg) e Ketleyn Quadros (Até 63kg).