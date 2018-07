Nate Diaz finaliza McGregor no UFC; Miesha Tate bate Holm

O UFC 196 aconteceu na noite do último sábado em Las Vegas e reservou algumas surpresas para os fãs de MMA. O falastrão Conor McGregor foi surpreendido por Nate Diaz e acabou finalizado no segundo round do confronto principal. Já Miesha Tate destronou Holly Holm e faturou o cinturão do peso-galo entre as mulheres.

Na principal atração da noite, McGregor viu sua "aura" de invencível ir por água abaixo ao cair diante de Nate Diaz. Vale lembrar que a derrota não tira o cinturão do irlandês, uma vez que ele aceitou subir duas categorias de uma só vez para enfrentar o norte-americano nos meio-médios.

Inicialmente, McGregor desafiaria o brasileiro Rafael dos Anjos pelo cinturão dos leves, mas o atual campeão da categoria sofreu uma lesão e não pôde disputar o combate. Às pressas, Nate Diaz foi convidado e aceitou o deságio de encarar o irlandês. E as duas semanas que teve para treinar não pareceram atrapalhá-lo no sábado.

A luta até começou melhor para McGregor, que castigou o adversário com golpes potentes no primeiro assalto. Mas Diaz não se abalou, manteve a estratégia e mostrou qualidade no chão para definir a vitória. O norte-americano aproveitou uma brecha do adversário, que se virou de costas para ele, para aplicar um mata-leão e triunfar.

"Eu não estou surpreso. Você tem que estar pronto para enfrentar qualquer um a qualquer momento. Quero agradecer a todos pelo apoio, e agradecer também ao McGregor por aceitar a luta", disse Diaz. "Tem um novo rei por aqui", completou.

Entre as mulheres, Miesha Tate finalmente alcançou o cinturão do peso-galo. Depois de cair diante de Ronda Rousey na primeira vez que disputou o título, a norte-americana esperou sua chance de voltar à briga e finalizou a então campeã Holly Holm já no quinto assalto para vencer.

Holm já havia assombrado o mundo do MMA ao vencer a então "imbatível" Rousey, mas não resistiu à estratégia de Tate. A desafiante impediu a vantagem da adversária na troca de golpes em pé e tentou levar a luta para o chão quando pôde. Foi assim, já no fim do combate, que encontrou espaço para aplicar um mata-leão e "apagar" a rival.

BRASILEIROS

A noite em Las Vegas também contou com brasileiros no octógono. No card principal, Amanda Nunes conseguiu sua quinta vitória no UFC ao bater Valentina Shevchenko por decisão unânime. Agora, a brasileira espera ter uma oportunidade de brigar pelo cinturão no peso-galo.

Já no card preliminar, Vitor Miranda derrotou o também brasileiro Marcelo Guimarães por nocaute técnico no segundo round, após acertar belo chute na cabeça. Erick Silva, por sua vez, não resistiu a Nordine Taleb e acabou derrotado por nocaute também no segundo round.