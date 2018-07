Nate Diaz substitui brasileiro Rafael dos Anjos em card do UFC A direção do UFC anunciou na noite de terça-feira nos Estados Unidos que o norte-americano Nate Diaz, veterano de 30 anos, será o substituto do brasileiro Rafael dos Anjos e aceitou lutar contra o astro irlandês Conor McGregor no combate principal do UFC 196, em Las Vegas. O duelo não vai valer cinturão da principal organização de MMA no mundo.