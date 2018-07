Nike rompe acordo após Pacquiao dizer que gays são 'piores que animais'

A Nike rompeu o contrato que tinha com o boxeador Manny Pacquiao nesta quarta-feira. A decisão da empresa norte-americana de cancelar o vínculo que durava 10 anos foi comunicada após o filipino fazer declarações homofóbicas para a imprensa de seu país e dizer que os homossexuais são "pior que os animais".

"Nós achamos os comentários de Manny Pacquiao detestáveis. A Nike fortemente se opõe à discriminação de qualquer forma e tem uma longa história de apoio à comunidade LGBT. Nós não temos mais nenhum relacionamento com Manny Pacquiao", diz o comunicado.

Com cartel de 57 vitórias, 6 derrotas e dois no contests na carreira, Pacquiao é um dos mais midiáticos esportistas do mundo. Em 2015, apareceu na segunda posição na lista da revista Forbes entre os atletas que mais lucraram, ganhando 160 milhões de dólares entre lutas e contratos de publicidade.

Após receber várias críticas por suas declarações, o atleta se desculpou através de sua conta no Facebook. "Peço perdão por ter prejudicado gente comparando os homossexuais com animais. Ainda sou contra o casamento entre gente do mesmo sexo pelo que diz a Bíblia, mas não estou condenando os LGBTs".

ENTENDA

Candidato a senador nas Filipinas, Manny Pacquiao, o pugilista disse na última segunda-feira ser contra o casamento o casamento gay em entrevista para um veículo local. Ao ser perguntado sobre o tema, o atleta de 37 anos, conhecido por ser muito religioso, afirmou.

"Você vê animais mantendo relações homossexuais? Os animais são melhores, sabem distinguir entre masculino e feminino", argumentou Pacman. "Se aprovamos (o sexo de) homens com homens e mulheres com mulheres, isso significa que nós homens somos piores que um animal", ressaltou.