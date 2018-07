Em retorno, Hollyfield baiano é derrotado na 'Luta do Século'

Quatro anos após ter a maioria do corpo queimado em um incêndio, o pugilista baiano Reginaldo Hollyfield voltou aos ringues nesta terça-feira. O combate foi contra seu maior rival, o pernambucano Luciano "Todo Duro", em Recife. Ao final dos seis rounds, o dono da casa se deu melhor e saiu vitorioso na decisão do juízes.

Com o triunfo, "Todo Duro" contabiliza agora quatro vitórias, contra três de Hollyfield. Um novo combate, que pode ser o último da carreira de ambos, deverá acontecer em Salvador, terra natal de Reginaldo, em dezembro.

Hollyfield exaltou seu esforço e ainda disparou contra o adversário. "Superei os problemas que tive (a exemplo das queimaduras), vim na casa dele, lutei e saio sem ser nocauteado. 'Todo Duro' sabe que ganhou com a ajuda do árbitro." Ao final da luta, boa parte dos cerca de 5 mil espectadores subiram no ringue, fazendo-o desabar.

Comparado com os embates nos anos anteriores, a luta sediada no Clube Português foi bem menos técnica, mas não menos movimentada. Logo nos primeiros minutos Hollyfield derrubou "Todo Duro", mas o juiz considerou o golpe ilegal e não abriu contagem.

O baiano seguiu mais contundente nos dois rounds seguintes, conectando alguns golpes, mas nenhum suficiente para fazer o adversário ir à lona novamente. O enfrentamento, porém, virou a partir da terceira parcial, quando "Todo Duro" parecia mais inteiro que Hollyfield, que se esforçou para perder cerca de 20kg para a luta.

Todo Duro é tão foda que até o palco derrubou 😂 #lutadoseculo pic.twitter.com/GESoV1mDns — Íbis Sport Club (@ibismania) 12 agosto 2015

No quarto assalto, o baiano foi penalizado pelo juiz após deixar seu protetor bucal cair seguidas vezes. O córner de Hollyfield alegou que a peça caía em função dos golpes que sofria e não se tratava de catimba, como interpretou o árbitro.

Esgotados, os boxeadores foram para o tudo ou nada nos dois últimos períodos. Duros golpes foram desferidos por ambas as partes. Ao soar do gongo, os juízes deram a vitória ao anfitrião.