Nurmagomedov finaliza McGregor e mantém cinturão em UFC marcado por briga

O UFC 229, realizado nesta madrugada de domingo em Las Vegas, dificilmente será esquecido pelo fã de MMA. Nem tanto pela vitória de Khabib Nurmagomedov sobre o falastrão Conor McGregor, que o manteve com o cinturão dos leves, mas sim pela briga generalizada que teve início após o principal combate do card.

O combate era um dos mais esperados do UFC em todos os tempos e já estava quente antes mesmo do início. Após provocações de ambos os lados, principalmente partindo de McGregor, os dois lutadores se estranharam na pesagem e precisaram ser separados.

Neste domingo, porém, Nurmagomedov mostrou sua melhor forma e dominou a maior parte do combate. Nos dois primeiros rounds, o russo encaixou bons golpes e chegou a derrubar McGregor. O irlandês só melhorou um pouco no terceiro assalto, em que equilibrou as ações.

Mas no quarto, Nurmagomedov voltou a dominar e passou a golpear McGregor no chão. Até que, com pouco mais de três minutos de round, o russo encaixou um crossface e forçou McGregor a desistir, o que lhe garantiu a vitória. Ele, então, decidiu devolver as provocações e gritar na cara do irlandês.

Simultaneamente, as equipes dos dois lutadores iniciaram uma discussão ríspida na torcida, que se transformou em uma briga generalizada quando Nurmagomedov pulou para fora do octógono e se envolveu na confusão. Depois de alguns minutos, o russo e os envolvidos na pancadaria deixaram o local escoltados pela polícia.

A vitória sobre McGregor manteve Nurmagomedov como campeão dos leves do UFC e prolongou sua invencibilidade. Afinal, o russo venceu os 27 combates que disputou na carreira, sendo oito por nocaute e nove por submissão. Já McGregor chegou à quarta derrota em 25 lutas, sendo a segunda nas últimas quatro.