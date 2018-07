Obama não irá ao funeral de Muhammad Ali na sexta-feira

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não assistirá ao funeral de Muhammad Ali. A cerimônia, marcada para esta sexta-feira em Louisville, terra natal do boxeador, coincide com a formatura da filha mais velha do presidente no ensino médio. A informação foi confirmada pela Casa Branca na noite desta terça-feira. "Eles (Obama e sua esposa, Michelle) vão assistir à cerimônia de formatura de Malia em Washington", disse a porta-voz do Executivo, Jen Friedman.

Durante a semana, Obama telefonou para Lonnie Williams, viúva de Ali, para oferecer suas condolências. No lugar de Obama, Valerie Jarret, conselheira presidencial, vai ler uma carta do presidente e da primeira-dama como parte das homenagens.

Atores, atletas e políticos do mundo todo confirmaram presença no funeral, que será um dos maiores eventos da história de Louisville. O ex-presidente Bill Clinton fará um pronunciamento; o ator Will Smith, que interpretou "Ali" em 2001, será uma das oito pessoas que vão carregar o caixão do tricampeão mundial dos pesos-pesados.