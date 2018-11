Organizador de exibição confirma luta entre Mayweather e astro do kickboxing

Após negar publicamente que participaria de uma exibição no fim do ano, Floyd Mayweather deve realmente voltar ao ringue no dia 31 de dezembro. Ao menos foi o que garantiu o japonês Nobuyuki Sakakibara, responsável pela organização do confronto entre o norte-americano e o japonês Tenshin Nasukawa, astro do kickboxing em seu país.

Neste sábado, Sakakibara disse que houve apenas um mal-entendido com Mayweather, de 41 anos, no início de novembro. Na ocasião, o pugilista aposentado participou de evento ao lado de Nasukawa, concedeu entrevista e até posou para fotos com o japonês, numa divulgação da luta marcada para 31 de dezembro, no subúrbio de Tóquio.

Horas depois, já em solo norte-americano, ele recuou e disse que não haveria luta porque o acordo entre as partes não atendia as suas demandas. Suas declarações causaram constrangimento entre os envolvidos. Mas não deve impedir a realização do confronto, segundo o organizador da exibição.

Voltando dos EUA, onde esteve em reuniões com Mayweather, Sakakibara assegurou a realização da luta. E disse que nada mudou em relação ao que foi acordado inicialmente. Ou seja, haverá confronto, apenas com golpes de boxe, sem o uso das pernas, e com possibilidade de nocaute. Mas o resultado da luta não entrará para o retrospecto oficial dos oponentes.

Outros detalhes, afirmou o japonês, ainda estão sendo negociados. Rumores na imprensa americana apontavam para uma bolsa de até US$ 88 milhões (cerca de R$ 331 milhões). "Não queremos que as pessoas pensem que eles vão lutar sem maior interesse", declarou Sakakibara.