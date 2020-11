'Pesadelo' de Adesanya, Alex 'Poatan' Pereira estreia no LFA com nocaute incrível

Um dos principais nomes do kickboxing brasileiro e mundial, e campeão de duas categorias do Glory (principal evento da modalidade), Alex 'Poatan' Pereira começa também a deixar seu nome conhecido no MMA. O brasileiro de 33 anos estreou com o pé direito no LFA 95 na noite desta sexta-feira com vitória incrível ainda no primeiro round sobre o norte-americano Thomas Powell.

Poatan subiu ao octógono pela luta principal e fez exatamente o que se espera dele: golpes precisos e potentes, capaz de derrubar os adversários mais duros. Israel Adesanya que o diga, já que foi derrotado duas vezes pelo brasileiro. A vítima desta vez foi Powell, que depois de defender o clássico combo de chute alto do oponente, acabou vítima do cruzado de esquerda quase fatal, ficando inconsciente no chão por bons minutos.

Leia Também Jon Jones mostra preparação para tentar chegar aos 120kg e subir de categoria

Cruzado de esquerda esse que já fez Adesanya apagar, igual ao que aconteceu nesta sexta-feira. Em ascensão no UFC, o nigeriano foi vítima do golpe de Poatan em 2017, na segunda luta entre os dois. A primeira foi em 2016, e também foi positiva para o brasileiro, que acabou vencedor por decisão unânime. Os dois confrontos foram realizados no kickboxing.

Porém, no MMA a história é diferente. As regras são outras, assim como as estratégias. Enquanto no kickboxing uma sequência grande de golpes pode favorecer quem aplica, nas artes marciais mistas esse tipo de estratégia pode fazer com que o rival coloque no chão mais facilmente. Mas Alex Poatan tem experiência e é inteligente, tanto que passou a treinar com o brasileiro Glover Teixeira justamente para aprimorar seus pontos fracos, pensando na mudança de estilos de luta entre as modalidades, principalmente no embate de chão.

A vitória ainda no primeiro round nesta sexta-feira marcou a volta de Poatan aos octógonos após quatro anos. Seu cartel no MMA agora é de três vitórias (todas por nocaute) e apenas uma derrota. O objetivo é ganhar experiência e fazer um bom 'currículo' para que em breve possa cavar uma vaga no UFC e, consequentemente, encarar Adesanya numa eventual disputa de cinturão.