'Pezão' é nocauteado em Brasília e aumenta sua má fase no UFC

Antônio "Pezão" Silva não teve um bom desempenho em sua estreia em solo brasileiro pelo UFC e foi nocauteado no primeiro round pelo bielo-russo Andrei Arlovski, no combate principal do UFC Fight Night 51, disputado na madrugada de domingo, 14, em Brasília. O peso pesado radicado na Paraíba teve problemas com a movimentação do adversário e caiu depois de receber dois socos com a mão direita em sequência, knockdown do qual ele não conseguiu se recuperar e sofreu mais alguns golpes antes do encerramento do confronto.

O resultado confirma o mau momento de "Pezão", que não vence desde fevereiro de 2013. Ele agora soma duas vitórias, três reveses e um empate no Ultimate, além de ter passado os nove meses anteriores ao combate suspenso por ter sido flagrado com excesso de testosterona. Ex-campeão do UFC, Arlovski se redimiu de apresentação fraca em seu retorno após seis anos longe da organização, quando superou Brendan Schaub em junho, e se vingou de derrota para o brasileiro em luta disputada em 2010.

O nocaute rendeu ao bielo-russo o bônus de US$ 50 mil pela "Performance da Noite", premiação também recebida por Godofredo "Pepey" Castro. No último combate antes do encerramento do card preliminar, o cearense finalizou o norte-americano Dashon Johnson com um triângulo combinado com chave de braço, golpe executado da posição da montada. A mesma quantia também será paga ao potiguar Gleison Tibau e ao polonês Piotr Hallmann por terem feito a "Luta da Noite".

Em sua 23ª apresentação no octógono, Tibau combinou bem a luta com pé com jogo de clinch e quedas para derrotar seu oponente por decisão dividida dos juízes em combate parelho. De quebra, o potiguar se tornou o atleta com o maior número de lutas no UFC dentre aqueles que estão em atividade na organização - igualando-se aos norte-americanos Frank Mir e Josh Koscheck. No confronto anterior, Leonardo Santos colocou em prática sua superioridade no Jiu-Jitsu para controlar o mexicano Efrain Escudero no chão e conquistar um triunfo por decisão unânime dos jurados, apesar de knockdown sofrido no segundo round.

Confira todos os resultados do UFC Fight Night 51:

Card principal:

Pesados (limite de 120,2 Kg): Andrei Arlovski nocauteou Antônio "Pezão" Silva no primeiro round.

Leves (limite de 70,3 Kg): Gleison Tibau venceu Piotr Hallmann por decisão dividida dos juízes.

Leves (limite de 70,3 Kg): Leonardo Santos venceu Efrain Escudero por decisão unânime dos juízes.

Meio-médios (limite de 77,1 Kg): Santiago Ponzinibbio nocauteou Wendell "Negão" Oliveira no primeiro round.

Galos (limite de 61,2 Kg): Iuri "Marajó" Alcântara venceu Russell Doane por decisão unânime dos juízes.

Galos - feminina (limite de 61,2 Kg): Jéssica Andrade finalizou Larissa Pacheco no primeiro round.

Card preliminar:

Penas: Godofredo "Pepey" Castro finalizou Dashon Johnson no primeiro round.

Meio-médios (limite de 77,1 Kg): George Sullivan nocauteou Igor Araújo no segundo round.

Leves (limite de 70,3 Kg): Francisco "Massaranduba" Trinaldo venceu Leandro Silva por decisão unânime dos juízes.

Meio-médios (limite de 77,1 Kg): Sean Spencer venceu Paulo Thiago por decisão unânime dos juízes.

Galos (limite de 61,2 Kg): Rani Yhaya finalizou Johnny Bedford no segundo round.