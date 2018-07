Piracicaba vira potência no Tae kwon do e mira 2016

Sem grande alarde, Piracicaba trabalha para se tornar famosa não só por suas inigualáveis pamonhas, mas também como principal centro formador do Brasil de lutadores de Tae kwon do.

Concebida originalmente como uma estrutura destinada a incrementar o desempenho da cidade nos Jogos Abertos do Interior, a Olimpíada caipira paulista, a Associação Piracicabana de Tae kwon do tem hoje um objetivo dos mais ambiciosos nos Jogos Olímpicos de 2016. “Queremos conquistar ao menos duas medalhas no Rio”, diz o treinador Frederico Mitooka.

Mitooka tem três discípulos na seleção brasileira enviada para competir no Grand Prix de Astana, no Casaquistão, neste fim de semana: Hellorayne Paiva (até 73kg), Guilerme Félix (mais de 80kg) e Guilherme Dias (até 58kg). Félix foi vice-campeão no Grand Prix de Manchester, no ano passado; Dias conquistou o bronze no Mundial de Puebla, no México, também em 2013, e a prata no Grand Prix da China, em julho.

Ex-colega, na Ponte Preta de Campinas, de Diogo Silva, quarto colocado nos Jogos de Atenas, em 2004, e depois seu treinador, Mitooka foi estudar Rádio e TV em Piracicaba para poder filmar vídeo aulas, quando recebeu o convite da prefeitura local para comandar o Tae kwon do na cidade, há dez anos.

Mitooka aceitou e estabeleceu a sua academia, a Dojan Nippon. Hoje, seus discípulos dispõem de alojamento, alimentação e transporte, além de bolsas de estudo na Unimep.

Com essa estrutura, que é mantida por verbas da prefeitura e de patrocínio privado, o treinador se tornou independente da CBTKD (Confederação Brasileira de Tae kwon do), uma das mais problemáticas entidades esportivas do País e alvo de investigações da Polícia Federal por suspeita de desvio de recursos públicos.

“Eu não recebo apoio algum da CBTKD. Toda a estrutura que temos aqui é bancada pela ajuda de amigos, de patrocinadores privados e da Secretaria de Esportes de Piracicaba”.

Piracicaba é campeã dos Jogos Abertos Regionais, que são classificatórios para os Abertos e, no Tae kwon do, divide a hegemonia estadual com São Caetano do Sul.

“De uma maneira natural, e sem nenhum investimento absurdo, conseguimos montar uma ótima estrutura para o Tae kwon do”, diz o secretário de esportes de Piracicaba, João Francisco Rodrigues de Godoy.