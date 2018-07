PRESENÇA DE ANDERSON SILVA NA OLIMPÍADA DE 2016 GANHA APOIO

A intenção de Anderson Silva de disputar os Jogos Olímpicos de 2016 no tae kwon do vem mexendo com o mundo esportivo e provocando todo tipo de reação. Dirigentes saíram em defesa do lutador de MMA e alguns atletas estão reclamando da situação. O que parecia apenas uma jogada de marketing no início virou realidade e nos próximos dias ele vai se manifestar publicamente para reforçar seu desejo. O respaldo da confederação já foi dado.

"Está bem amadurecido, o Anderson não falou isso de brincadeira. Há dois anos, quando eu dei para ele o título de embaixador do tae kwon do, ele tinha falado que era seu sonho. Então não tem nenhum tipo de armação, ou questão de marketing pessoal, isso é bobagem. O Anderson já é uma pessoa conhecida no meio esportivo e o tae kwon do é uma modalidade conhecida mundialmente, nenhum dos dois precisa disso", avisa Carlos Fernandes, presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

Ele teve duas conversas por telefone com o Spider recentemente e marcou para quarta-feira uma visita do atleta à sede da entidade no Rio. Lá, vão sentar e conversar sobre a possibilidade de o atleta representar o País nos Jogos do Rio. "Ele está animado, é um sonho dele, e nós estamos aqui para apoiar. Se for ele que vai trazer a medalha, vamos apoiá-lo. Se for outro, também. Queremos colocar o bloco na rua. Eu estou preocupado em quem vai trazer a medalha, eu quero isso", afirma o dirigente.

Nas últimas semanas, o lutador do UFC vem postando fotos e vídeos nas redes sociais em treinamentos de tae kwon do, que foi a modalidade que Anderson iniciou nos esportes de combate. Segundo Marcelo Magalhães, empresário do atleta, a intenção é voltar às origens. "Ele começou no tae kwon do e quer devolver tudo que este esporte deu para ele. O Anderson é o embaixador da categoria e pode ajudar a potencializar a modalidade", explica.

Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, acha que a presença de Anderson Silva nos Jogos pode acrescentar. "Se ele se classificar, porque não vai ganhar vaga de presente, será um prazer muito grande termos mais um atleta brasileiro de renome", disse. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também já se mostrou favorável à participação do ídolo e acha que isso pode agregar em termos de incentivar a prática esportiva nas escolas.

Não é de hoje que Anderson Silva fala em disputar os Jogos Olímpicos. Em 2012, em uma entrevista ao Estado, ele confessou ter esse sonho. "O tae kwon do é uma modalidade na qual eu cresci treinando e me deu parte da minha referência marcial. Se eu pudesse disputar uma Olimpíada, faria com muito amor e carinho. Gostaria de fazer isso e seria com muita responsabilidade. Daria 100%", revelou na época.

Quem acompanha de perto a rotina de treinos do lutador acha que ele ganhou energia com o novo desafio. "Isso mexeu com ele de uma forma que ele voltou lá atrás na carreira dele. É o espírito olímpico", conclui Marcelo Magalhães.