Prevista para 20 de junho, no Estádio do Tottenham, luta Joshua x Pulev é adiada

O duelo entre o britânico Anthony Joshua e o búlgaro Kubrat Pulev, previsto para 20 de junho, no estádio do Tottenham, em Londres, está adiado. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, pelo empresário britânico Eddie Hearn.

"Estamos planejando uma nova data, que será anunciada com antecedência. Esperamos poder contar ainda com o estádio do Tottenham", afirmou Hearn, em suas redes sociais, referindo-se à luta na qual estariam em jogo os cinturões da Associação Mundial (AMB), Federação Internacional (FIB) e Organização Mundial de Boxe (OMB), pertencentes a Joshua desde dezembro.

Esta é a segunda vez que o combate Joshua x Pulev é adiado. Em 2017, o búlgaro sofreu uma lesão no ombro poucas semanas antes do evento. "Por mim, aceito lutar até o fim do ano e, se preciso, sem público", afirmou o primeiro colocado no ranking da FIB.

Aos 38 anos, Pulev tentou o título mundial em 2014, mas perdeu por nocaute no quinto assalto para o ucraniano Wladimir Klitschko.

Joshua, de 30 anos, passou as duas últimas semanas de março em isolamento total, após o príncipe Charles e a rainha Elisabeth terem anunciado que haviam dado positivo para o coronavírus. Todos estiveram presentes em 10 de março na celebração do "Dia da Comunidade Britânica" na Abadia de Westminster.