Rafael Dos Anjos sofre lesão e não enfrenta McGregor no UFC

Uma notícia pegou todos do mundo do UFC de surpresa nesta terça-feira. Rafael dos Anjos, atual campeão dos pesos-leves, quebrou o pé e não terá condições físicas de enfrentar Conor McGregor pelo UFC 196, no dia 5 de março. O Ultimate já confirmou o cancelamento da luta e agora procura por um substituto para o brasileiro.

A lesão aconteceu na sexta-feira, enquanto o brasileiro treinava para a luta. A lesão ocorreu na última sessão de sparring, ao ter um chute bloqueado com o joelho por seu parceiro de treinamento.

A missão do UFC é procurar substitutos para Rafael dos Anjos. Anthony Pettis e Donald Cerrone já se ofereceram para substituírem o brasileiro, segundo a imprensa americana, mas ainda não tiveram retorno. Nate Diaz e Tony Ferguson também surgem como opções e o brasileiro José Aldo chegou a ser cogitado, mas a tendência é que rejeite a oferta.

Seria a segunda defesa de cinturão de Dos Anjos. No fim do ano passado, ele derrotou Donald Cerrone por nocaute técnico em luta que durou pouco mais de um minuto.

Veja as lutas que já estão marcadas para acontecer no UFC 196:

Peso-leve: Conor McGregor x adversário a ser definido

Peso-galo: Holly Holm x Miesha Tate

Peso-galo: Amanda Nunes x Valentina Shevchenko

Peso-meio-médio: Brandon Thatch x Siyar Bahadurzada

Peso-meio-médio: Erick Silva x Nordine Taleb

Peso-leve: Diego Sanchez x Jim Miller

Peso-meio-pesado: Gian Villante x Ilir Latifi

Peso-leve: Darren Elkins x Chas Skelly

Peso-meio-pesado: Corey Anderson x Tom Lawlor

Peso-médio: Vitor Miranda x Marcelo Guimarães

Peso-leve: Justin Salas x Jason Saggo

Peso-pena: Julian Erosa x Teruto Ishihara