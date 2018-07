Rei da ostentação, Mayweather faz 38 anos e ganha elogios dos fãs

Com mais de 5 milhões de seguidores no Twitter e 4,7 milhões no Instagram, o norte-americano Floyd Mayweather, maior boxeador da atualidade, recebeu milhares de mensagens nesta terça-feira nas redes sociais pelo seu 38.º aniversário. O mundo do boxe também rendeu homenagens ao campeão mundial dos meio-médios e médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe. Várias personalidades e dirigentes se manifestaram.

Rei da ostentação, Mayweather coleciona aviões, carros, relógios, sapatos, óculos e não se cansa de gastar dinheiro com seus amigos em bares, festas e viagens. O automóvel é o seu alvo. Só este ano, Mayweather comprou uma Ferrari de US$ 3,2 milhões e um Rolls-Royce de US$ 400 mil para a sua filha de 14 anos de idade. Com o apelido de Money (Dinheiro), Mayweather dá um aviso para aqueles que possam ter inveja de sua situação financeira. “Trabalhe. O segredo do sucesso é o trabalho. Só isso”, costuma dizer o invicto pugilista, que soma 47 vitórias na carreira de 19 anos.

Recentemente, o boxeador agitou o Instagram, ao postar um vídeo em uma sessão de peixe-pedicure, que limpa e retira a pele morta dos pés. Talvez pela proximidade da esperada luta contra o filipino Manny Pacquiao, dia 2 de maio, No MGM Hotel, em Las Vegas, Mayweather não postou nada polêmico nesta terça-feira. Afinal, o duelo é o mais esperado dos últimos anos no boxe. Estima-se que Mayweather vai receber US$ 150 milhões pela luta, enquanto Pacquiao terá US$ 100 milhões como bolsa. Assim, terá mais dinheiro para gastar e ostentar nas redes sociais.