'Rei do Rio', Aldo enfrenta Holloway para unificar título dos penas

Depois dos conflitos com a maior organização de MMA do mundo e após declarar que o seu fim dentro do octógono estaria próximo, José Aldo volta ao combate neste sábado, pelo UFC 212, no Rio de Janeiro. O brasileiro, campeão linear do peso-pena, encara Max Holloway, detentor do título interino da categoria.

Em casa, Aldo leva a fama de ser o "Rei do Rio", uma vez que nunca foi derrotado na cidade. Sua primeira luta no Rio de Janeiro aconteceu em 2012, com uma vitória sobre Chad Mendes. No ano seguinte o lutador derrotou o sul-coreano Chan Sung Jung e voltou a vencer Mendes em 2014. Agora, a decisão vale mais do que a unificação do título, Aldo pode estabelecer o seu domínio nos penas e reverter a sua situação dentro do UFC.

Para impor respeito no Ultimate, o lutador manauara terá um árduo trabalho pela frente, já que o havaiano Max Holloway não perde uma luta desde 2013, quando foi derrotado por Conor McGregor, que vem a ser o algoz de Aldo e principal motivo das desavenças do brasileiro com a organização.

Com 13 brasileiros no evento, o UFC 2012 também está chamando a atenção pela participação de Vitor Belfort no card principal. O "Fenômeno" busca reverter os seus últimos resultados negativos enfrentando Nate Marquardt, na segunda luta mais importante da noite. A outra luta principal ficará para Claudinha Gadelha, ex-desafiante do cinturão do peso-palha, que terá pela frente Karolina Kowalkiewicz.

Confira abaixo a programação do UFC 212:

CARD PRINCIPAL

Peso-pena: José Aldo x Max Holloway

Peso-palha: Cláudia Gadelha x Karolina Kowalkiewicz

Peso-médio: Vitor Belfort x Nate Marquardt

Peso-médio: Paulo Borrachinha x Oluwale Bamgbose

Peso-meio-médio: Erick Silva x Yancy Medeiros

CARD PRELIMINAR

Peso-galo: Raphael Assunção x Marlon Moraes

Peso-médio: Antônio Cara de Sapato x Eric Spicely

Peso-galo: Johnny Eduardo x Mathew Lopez

Peso-galo: Iuri Marajó x Brian Kelleher

Peso-palha: Viviane Sucuri x Jamie Moyle

Peso-meio-médio: Luan Chagas x Jim Wallhead