Revanche entre Fury e Wladimir Klitschko é remarcada para 29 de outubro

A revanche entre os pesos pesados Tyson Fury e Wladimir Klitschko foi remarcada para 29 de outubro, na Manchester Arena. Em novembro de 2015, o britânico superou o ucraniano para assegurar os cinturões da Associação Mundial de Boxe, da Organização Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe.

Além disso, com esse triunfo por pontos, na luta realizada em Dusseldorf, Fury terminou com a invencibilidade de 11 anos de Klitschko. "Estou muito feliz que nós podemos finalmente lutar novamente. Nós podemos agora nos concentrar em dar aos fãs o que eles merecem", disse Peter Fury, tio e gerente do lutador britânico no Twitter.

O reencontro entre os lutadores estava originalmente programado para 9 de julho, mas precisou ser adiado após Fury sofrer uma lesão no tornozelo. Agora, então, a nova data então foi confirmada nesta quarta-feira pelas equipes de gerenciamento da carreira dos dois boxeadores. "Finalmente a revanche está marcada", disse Klitschko. "Eu vou corrigir meu erro em 29 de outubro no Manchester Arena. Vocês verão", acrescentou o ucraniano.

Fury chegará ao combate com um retrospecto de 25 vitórias e nenhuma derrota, com 18 nocautes - ele perdeu o seu cinturão da Federação Internacional de Boxe por não enfrentar o compatriota Anthony Joshua. Já o cartel de Klitschko registra 64 triunfos, com 54 nocautes, e quatro reveses.