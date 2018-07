Robson Conceição conquista quinta vitória e continua invicto no boxe profissional

O brasileiro Robson Conceição ampliou o seu cartel de vitórias e de invencibilidade no boxe profissional. Campeão olímpico na categoria peso leve nos Jogos do Rio, em 2016, ele superou, na noite desta sexta-feira, Carlos Osorio, da Nicarágua, em luta disputada nos Estados Unidos, em Tucson.

Esta foi a quinta vitória de Robson Conceição entre os profissionais, sendo que ele vem competindo entre os super penas, tendo estreado em novembro do ano passado. Antes do combate desta noite, o brasileiro havia somado três triunfos por nocaute e uma pela decisão dos árbitros.

Dessa vez, a vitória de Robson Conceição foi definida por desistência do seu adversário. O brasileiro dominou a luta e viu Osorio abandonar o combate no quarto round, após deslocar o ombro, o que o deixou sem condições de permanecer no ringue.

O resultado piorou o modesto retrospecto de Osorio, que agora acumula 13 vitórias, nove derrotas e um empate. Além disso, o lutador da Nicarágua está há quatro combates sem triunfar, com três derrotas nesse período.