Robson Conceição nocauteia americano e vence a 2ª no boxe profissional

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, Robson Conceição venceu sua segunda luta como profissional no boxe. Na noite de sexta-feira, ele subiu ao ringue para encarar o norte-americano Aaron Ely, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ganhou com extrema facilidade, com um nocaute no segundo round.

O duelo aconteceu na categoria peso super-pena, para atletas de até 69kg. Contratado de uma das principais promotoras do boxe profissional e aposta de futuro campeão, Robson encarou em sua segunda luta um norte-americano de 27 anos que fez carreira no MMA, chegando a lutar no Bellator. No boxe, foi a quinta luta dele, com três vitórias.

Muito superior, Robson dominou Ely. Só no primeiro round, o norte-americano foi à lona duas vezes, sendo salvo pelo gongo na segunda oportunidade. Depois, no segundo assalto, o direito de direita que derrubou Ely saiu aos 58 segundos. A partir dali ele não levantaria mais.

"Mais uma bela vitória por nocaute. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos que ficaram até agora esperando minha luta passar (na TV). Valeu pela força", postou Robson nas redes sociais. Ele havia estreado em novembro contra Clay Burns, também norte-americano, a quem venceu por decisão unânime dos árbitros.