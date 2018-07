Robson Conceição nocauteia mexicano em 40s e segue invicto no boxe profissional

Robson Conceição segue muito bem em sua jornada no boxe profissional. Na noite desta sexta-feira, em luta disputada em San Juan, Porto Rico, o campeão olímpico não tomou qualquer conhecimento do mexicano Bernardo Gomez Uribe e venceu por nocaute no primeiro round.

O duelo aconteceu na categoria peso super-pena, para atletas de até 69kg. E Robson saiu vitorioso com extrema facilidade: logo no início do combate, o brasileiro pressionou o rival mexicano nas cordas e o nocauteou em apenas 40 segundos.

A tranquila vitória foi muito comemorada por Conceição. "Obrigado senhor, mais uma vitória, obrigado galera pelas mensagens, vamos para as próximas", postou o brasileiro de 28 anos em suas redes sociais.

Depois de conquistar o ouro olímpico no Rio-2016, Robson Conceição decidiu se profissionalizar. E a decisão parece ter sido acertada: o brasileiro venceu as quatro lutas que realizou até agora, três delas por nocaute.

Embora facilmente derrotado nesta sexta-feira, o seu adversário possui certa experiência no boxe profissional. Uribe tem 27 anos e fez sua 26ª luta, com um cartel de 18 vitórias e oito derrotas.