Rodrigo Minotauro reforça a importância do Brasil para o UFC

O UFC se prepara para realizar o seu último evento no Brasil em 2018. Depois de passar por Belém e Rio de Janeiro, o próximo palco do Ultimate será no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 22 de setembro. A cidade se tornou nos últimos anos o centro do UFC na América Latina, com um escritório que trabalha para viabilizar eventos em diversos países.

"Desde 2013 o UFC vem todos os anos fazendo evento na cidade de São Paulo. Tudo porque nós mantemos a cidade todos os anos em nossa lista de evento. Faça sol ou chuva, tem UFC em São Paulo", diz Rodrigo Minotauro, atual embaixador do UFC no Brasil.

Com três eventos no Brasil em 2018, a organização se prepara para novas etapas em 2019. "Teremos o mesmo número de eventos no ano que vem, provavelmente três no Brasil, só que mais eventos na América Latina. O UFC sempre procura novas praças para receber os eventos e o público brasileiro conseguir assistir. Já estamos buscando novas cidades e a intenção é continuar expandindo", conta.

O primeiro passo do Ultimate fora do Brasil na América do Sul foi sua estreia no Chile, em maio. Toda a organização ficou a cargo do escritório do UFC em São Paulo. "O UFC Brasil fez o evento no Chile e ano que vem vamos expandir para outro país latino-americano. Com uma estrutura que organiza e administra, o escritório do Ultimate aqui no Brasil é o segundo maior, perdendo apenas para a própria sede em Las Vegas."

Com o sucesso na realização de eventos, o Brasil segue com prestígio dentro da organização, que vê o País com um mercado forte, o segundo no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. "Temos uma estrutura que onde vamos conseguimos fazer um bom evento. Além da administração e a parte das arenas, ainda levamos os brasileiros para lutar", diz Minotauro.

"Temos duas parcerias de conteúdo e estamos produzindo muita coisa. São oito documentários por ano, sobre atletas, sobre viagens, e eles são exibidos no Canal Combate. É um investimento alto. Agora no Laboratório da Luta vamos levar atletas brasileiros para Las Vegas, eles vão ficar um mês treinando lá", completa.

Ao falar sobre os atletas escalados para o próximo evento no País, Minotauro ressalta a importância da nova geração. "Sempre procuramos trazer um card bom e agora estamos fazendo uma mescla de nova geração com a velha guarda do MMA. Especialmente neste card temos dois atletas seguindo o exemplo: Thiago Marreta e Rogério Minotouro."

Os novos nomes do Brasil no UFC são motivo de esperança para Minotauro, que relembra seu tempo de octógono e afirma que o País vai recuperar os bons resultados - atualmente o País detém apenas dois cinturões entre as mulheres.

"Tenho empolgação em falar sobre as mulheres no momento. O MMA feminino brasileiro está no ápice. A Ketlen Vieira, que também está no card o UFC São Paulo, é a segunda no ranking mundial. O Brasil está no topo da categoria feminina e tem os cinturões da Cris Cyborg e da Amanda Nunes, além de outras lutadoras se posicionando no ranking", conta Minotauro.

Ingressos para o UFC São Paulo

Os ingressos para o UFC São Paulo, que será realizado em 22 de setembro no Ginásio do Ibirapuera, já estão à venda. Segundo Rodrigo Minotauro, embaixador do UFC, a procura está grande e o torcedor paulista costuma lotar a arena desde as primeiras lutas.

"Mesmo com a mudança no card principal, com a saída do Glover Teixeira por causa de lesão para a entrada do Thiago Marreta em seu lugar, a procura continuou sendo grande. Teremos mais um grande evento aqui", afirmou Minotauro.

Os ingressos custam entre R$ 87,50 (meia-entrada na cadeira superior categoria B) até R$ 1.025 (cadeira exclusiva, com serviço de comida e bebida). Existe também ingressos para o pacote Vip Experience (de R$ 2.300 a R$ 2.700), que inclui um assento bem perto do octógono, serviço de bebida e comida, kits com produtos, entre outras coisas.

"O fã do UFC tem do lado de fora do ginásio uma série de atrações. Estamos sempre tentando colocar os lutadores perto dos torcedores", explicou Minotauro.

Os ingressos estão à venda no site www.tudus.com.br, no aplicativo da Tudus, disponível na Apple Store e Google Play, e nos pontos de venda credenciados.