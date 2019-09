Rogério Minotouro vai anunciar aposentadoria em próximo evento do UFC no Brasil

Depois de confirmar que está fora do card do UFC São Paulo, marcado para o dia 16 de novembro, Rogério Minotouro, uma das lendas brasileiras que ainda está em atividade no MMA, vai anunciar a aposentadoria no próximo evento da organização no Brasil, em 2020. A informação foi confirmada por Rodrigo Minotauro, irmão do lutador e embaixador do Ultimate no País.

Aos 43 anos, Minotouro estava escalado para enfrentar Trevor Smith no card principal do evento. Mas sentiu uma lesão nas costas. O combate marcaria a quinta participação consecutiva do lutador no Brasil. Agora, ele tem apenas mais uma luta em seu contrato com o UFC e a decisão de anunciar a aposentadoria é um desejo de "se despedir em grande estilo" ao lado da torcida brasileira.

Minotauro conta que o irmão rompeu o músculo da virilha antes de maio, quando foi nocauteado por Ryan Spann no UFC 237, no Rio de Janeiro. "Ele forçou para lutar, não lutou fisicamente bem. Agora o Rogério está anunciando que deve ser a última luta da sua carreira. No seminário (na China) ele vinha sentindo a lesão e não conseguia treinar bem, por isso a saída do card em São Paulo", explicou o embaixador do UFC, destacando as recentes lesões que afastaram o atleta do octógono.

O ex-campeão peso pesado ainda revela que Minotouro vai se aposentar nos primeiros meses de 2020. "A ideia é lutar em fevereiro ou março. Ele vai entrar no primeiro card do UFC no Brasil e anunciar a aposentaria encerrando a carreira com vitória", projeta.

Até o momento, Minotouro tem cartel de 23 vitórias e nove derrotas. Em 2013, quando enfrentaria Maurício Shogun, e em 2014, com duelo marcado para encarar Alexander Gustafsson, ele também abandou o evento por apresentar a mesma lesão.