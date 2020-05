Ronaldo Jacaré testa positivo para coronavírus e está fora do UFC 249

A luta entre Ronaldo Jacaré e o jamaicano Uriah Hall - prevista no card preliminar do UFC 249 que será realizado neste sábado, 9 - foi cancelada. O brasileiro testou positivo para o novo coronavírus e está fora do confronto. A informação foi divulgada pela ESPN norte-americana.

O lutador chegou a Jacksonville, no Estados Unidos, na quarta-feira, e informou às autoridades do UFC que um membro de sua família está com a covid-19. Jacaré estava assintomático, mas foi monitorado e examinado. Na sexta, após o brasileiro ter comparecido à pesagem da luta, saiu o resultado do teste que constatou a infecção pelo vírus.

Na pesagem, o brasileiro estava de máscara e luvas, e ficou distante de Hall no momento da encarada. A medida foi um dos vários protocolos de segurança adotados pela organização para realização do evento.

De acordo com Hunter Campbell, vice-presidente executivo e diretor comercial do UFC, a programação seguirá normalmente.