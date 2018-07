Ronda Rousey aparece pela primeira vez após nocaute no UFC 193

Fora dos holofotes desde que foi nocauteada por Holly Holm, no UFC 193, Ronda Rousey teve a primeira imagem de seu rosto divulgada nesta quinta-feira. A mãe da lutadora publicou uma foto no Instagram com a família reunida para a comemoração do "Dia de Ação de Graças", tradicional feriado norte-americano.

"A família toda se juntou e tentamos fazer uma foto temática para minha mãe. O tema do 'Dia de Ação de Graças' era chapéus engraçados", escreveu AnnMaria de Mars, mãe da ex-campeã.

Ronda, que teve de passar por uma cirurgia plástica no lábio, tentou esconder o rosto em sua chegada aos Estados Unidos e anda sumida das redes sociais desde que perdeu o cinturão dos pesos-galo na Austrália. Sua última declaração foi há uma semana: "Eu gostaria de agradecer a todos pelo amor e apoio. Agradeço a preocupação com minha saúde, mas estou bem. Como mencionei antes, vou tirar um tempo para mim, mas eu voltarei."