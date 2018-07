Ronda Rousey fará seu retorno ao UFC contra Amanda Nunes

A brasileira Amanda Nunes fará sua primeira defesa de cinturão dos galos contra Ronda Rousey no UFC 207, que acontece no dia 30 de dezembro, em Las Vegas. A confirmação da luta foi feita pelo presidente do Ultimate, Dana White.

A 'Leoa', como é conhecida a brasileira, foi a protagonista do maior evento da história do UFC, em sua 200.ª edição, quando se tornou a primeira atleta do País campeã da principal organização do MMA ao derrotar Miesha Tate, então detentora do cinturão peso galo.

"Ronda Rousey foi considerada por muito tempo a melhor lutadora do peso-galo... Teve uma grande derrota, mas ela ainda é Ronda Rousey. Derrotas ou vitórias acontecem...", disse Dana em entrevista à Fox Sports americana.

Com um cartel de 13 vitórias e quatro derrotas, Amanda Nunes já havia afirmado que gostaria de encarar Ronda. Já a norte-americana não entra no octógono desde novembro do ano passado, quando foi nocauteada por Holly Holm e perdeu o cinturão e sua invencibilidade de 12 lutas do UFC.

RONDA X CYBORG

Na mesma entrevista, o chefão do UFC disse que estuda o tão aguardado confronto entre Ronda e a brasileira Cris Cyborg. "Cyborg quer essa luta e Ronda quer essa luta também. O plano de Ronda agora é voltar e recuperar o seu cinturão. Se ela conseguir, a luta entre ela e Cris Cyborg acontecerá com certeza". No entanto, o dirigente não entrou em detalhes sobre qual peso este confronto aconteceria.

Apesar das palavras de White, o anúncio do combate não agradou Cyborg, que há tempos pede uma superluta contra a norte-americana. Invicta no UFC após duas vitórias por nocaute no peso combinado, ela se mostrou indignada com a chance recebida por Ronda. "É ridículo ela obter sua primeira luta pelo cinturão depois de ser surrada pela Holly (Holm)", disparou a brasileira no Instagram. "Eu não posso forçar alguém a aceitar uma luta contra mim. Ronda pode continuar usando suas desculpas sobre os esteróides, mas eu tenho provado a todos o contrario, eu fui a única atleta que um ano antes de estrear no UFC aceitou ser testada pela USADA."

Confira o desabafo completo da lutadora abaixo: