Schmidt conquista ouro no Grand Slam de Judô de Antalya; Maria Portela é bronze

Após a prata de Willian Lima e o bronze de Jéssica Lima no primeiro dia do Grand Slam de Judô de Antalya, a seleção brasileira de judô teve mais motivos para comemorar, agora com direito a uma medalha de ouro, conquistada por Guilherme Schmidt neste sábado, na categoria até 81 kg. Além disso, o Brasil conseguiu mais um bronze, com Maria Portela nos 70 kg.

A conquista deste final de semana foi a primeira de Schmidt, que tem apenas 21 anos, no circuito mundial. Após deixar para trás o canadense Étienne Briand, o grego Athanasios Milonelis e o georgiano Nugzar Tatalashvili, o jovem chegou às quartas de final e desbancou o belga Matthias Casse, líder do ranking mundial.

Depois, venceu o ucraniano Hiervorh Manukian e avançou à grande final, na qual usou uma chave de braço para superar o turco Vedat Albayrak nos segundos finais, de virada. Na comemoração, evocou as palavras do "Luva de Pedreiro", fenômeno das redes sociais, e gritou: "Receba!".

"A sensação é muito boa de estar escutando o hino pela primeira vez. Foi um dia bastante difícil, enfrentei grandes adversários, mas venho me preparando, venho evoluindo dentro do circuito. Nas duas etapas do começo do ano, infelizmente, eu não consegui medalha, mas serviu de grande evolução para esse Grand Slam e fecha com chave de ouro, com a medalha de ouro", comentou o judoca, mais tarde, em entrevista divulgada pela Confederação Brasileira de Judô.

Antes do ouro de Schmidt, também neste sábado, o Brasil já havia celebrado o bronze conquistado pela veterana Maria Portela, de 34 anos, um pouco mais cedo. A ex-número 1 do mundo subiu no terceiro lugar do pódio da categoria até 70 kg após vencer a britânica Petersen Pollard com um wazari no golden score.

"Eu estou muito feliz com minha evolução, com tudo que eu tenho aprendido. Com certeza, essa medalha me traz mais confiança, me traz certeza de que o trabalho feito até agora está dando certo. É mais uma medalha", afirmou Portela depois da vitória.