Seleção de judô viaja para treinos na Europa e competição em Tel-Aviv

A temporada 2020, a dos Jogos Olímpicos de Tóquio, começará nesta segunda-feira para o judô brasileiro. Será quando representantes da seleção viajarão para a Europa visando um período de treinamentos que culminará na primeira competição do ano, no fim de janeiro em Tel-Aviv.

Na segunda-feira, a seleção seguirá para a Áustria, onde os atletas participarão do Treinamento de Campo Internacional de Mittersill, que começará na terça e irá até o dia 14, envolvendo alguns dos principais nomes do judô na Europa. Da Áustria, a seleção viajará para a Roma, na Itália, para um novo período de preparação, de 15 a 20 de janeiro.

Depois disso, então, a seleção participará de sua primeira competição em 2020. Será o Grand Prix de Tel-Aviv, em Israel, agendado para 23 a 25 de janeiro e com distribuição de até 700 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Judô.

"Estou focada no pódio Olímpico e cada degrau será importante para a construção do meu objetivo. Com certeza abrir o ano no pódio de um Grand Prix será muito bem-vindo. A preparação está sendo feita para começar 2020 com tudo", afirmou Maria Portela (70kg).

Confira quais serão os representantes brasileiros em Tel-Aviv:

FEMININO: Nathália Brígida (48kg / Sogipa / FGJ), Gabriela Chibana (48kg / Esporte Clube Pinheiros / FPJUDO), Eleudis Valentim (52kg / Instituto Reação / FJERJ), Sarah Menezes (52kg / Clube de Regatas do Flamengo / FJERJ), Ketelyn Nascimento (57kg / Esporte Clube Pinheiros / FPJUDO), Aléxia Castilhos (63kg / Sogipa / FGJ), Ketleyn Quadros (63kg / Sogipa / FGJ), Maria Portela (70kg / Sogipa / FGJ), Ellen Santana (70kg / Esporte Clube Pinheiros / FPJUDO) e Samanta Soares (78kg / Esporte Clube Pinheiros / FPJUDO).

MASCULINO: Eric Takabatake (60kg / Esporte Clube Pinheiros / FPJUDO), Felipe Kitadai (60kg / Sogipa / FGJ), Daniel Cargnin (66kg / Sogipa / FGJ), Willian Lima (66kg / Esporte Clube Pinheiros / FPJUDO), David Lima (73kg / Sogipa / FGJ), Eduardo Katsuhiro (73kg / Clube Paineiras do Morumby / FPJUDO), Eduardo Yudy (81kg / Esporte Clube Pinheiros / FPJUDO), João Pedro Macedo (81kg / Sogipa / FGJ), Rafael Macedo (90kg / Sogipa / FGJ), Giovani Ferreira (90kg / Esporte Clube Pinheiros / FPJUDO), Leonardo Gonçalves (100kg / Sogipa / FGJ) e Rafael Buzacarini (100kg / Clube Paineiras do Morumby / FPJUDO).