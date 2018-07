Seleção feminina de judô é campeã por equipes no Pan e garante vaga no Mundial

A seleção brasileira feminina de judô garantiu classificação para o Mundial por equipes neste domingo ao conquistar a medalha de ouro no Pan-Americano disputado na Cidade do Panamá. O time masculino caiu para Cuba nas quartas de final, garantiu o bronze na sequência em triunfo sobre a Colômbia, mas ficou sem a vaga.

As meninas do Brasil avançaram à decisão invictas depois de eliminar a Colômbia e a Argentina, ambas por 5 a 0. A decisão contra o Canadá foi mais equilibrada, com uma vitória por 3 a 2. Coube à peso pesado Beatriz Souza (+78kg) garantir o ouro na última luta.

O Brasil chegou a abrir 2 a 0 com vitória de Jéssica Pereira (52kg) sobre Ecaterina Guica e de Tamires Crude (57kg) sobre Catherine Beauchemin-Pinard, ambas por ippon. Na terceira luta, a campeã olímpica Rafaela Silva (63kg) abriu um waza-ari de vantagem contra Stefannie Tremblay, mas foi imobilizada até o ippon: 2 a 1.

Na sequência, Millena Silva (70kg) foi imobilizada por Kelita Zupancic e o Canadá empatou o combate. No duelo decisivo, Bia Souza derrubou Mina Coulombe por ippon e garantiu a medalha de ouro para o Brasil. Os dois melhores países do Pan-Americano se classificaram para o Mundial, que acontecerá em Budapeste, na Hungria, em agosto deste ano.

No individual, disputado na sexta-feira e no sábado, o Brasil manteve a sua hegemonia continental liderando o quadro geral de medalhas com 12 pódios (seis ouros, duas pratas e quatro bronzes), à frente de Cuba (segundo lugar) e Canadá (terceiro).