Shogun é nocauteado em 34 segundos por Ovince St. Preux

A luta principal do UFC de Uberlândia não terminou do jeito que os brasileiros esperavam. O americano Ovince St. Preux derrubou Maurício Shogun em apenas 34 segundos com um cruzado de esquerda, que surpreendeu o curitibano no ginásio Sabiazinho, em Minas Gerais. No chão, o brasileiro não conseguiu se defender e foi atacado com uma sequência de socos no rosto pelo rival. A luta foi interrompida pelo árbitro.

Com o resultado, St. Preux chega a 17 vitórias no octógono do UFC. Shogun teve sua décima derrota em 32 lutas e se prepara para o The Ultimate Fighter Brasil 4, onde comanda a equipe rival à de Anderson Silva. O curitibano teve sua sexta derrota nas últimas nove lutas e não vence duas lutas seguidas desde 2009.

Festejando muito a vitória, o americano se recuperou da derrota contra Ryan Bader e só foi escalado para enfrentar o brasileiro porque Jimi Manuwa se machucou. No card principal, a derrota do brasileiro foi a única por nocaute técnico.

Nas outras lutas da noite em Minas, Warlley Alves ganhou de Alan Jouban, Cláudio Hannibal derrotou Leon Edwards, Dhiego Lima bateu Jorge Blade por decisão unânime e Nina Ansaroff foi derrotada por Juliana Lima. Já no card preliminar, Caio Monstro superou Trevor Smith por nocaute aos 31 segundos do primeiro round - três segundos mais rápido do que OSP.