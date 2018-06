Sobrinho-neto de Popó encara americano no Madison Square Garden

Victor Jones Freitas, sobrinho-neto do tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas, luta hoje à noite, no tradicional ginásio do Madison Square Garden, em Nova York. O boxeador baiano, de 24 anos, vai enfrentar o norte-americano Teófimo Lopez pela categoria dos pesos leves.

Ele começou a lutar em 2012 e logo em sua primeira luta foi flagrado no exame antidoping por uso de testosterona sintética. Assim, precisou cumprir suspensão e só voltou aos ringues 15 meses depois. Somou 13 vitórias consecutivas, até perder por nocaute para Manuel Mendez, em novembro de 2016. Em novembro passado, lutou pela última vez, quando bateu o compatriota Marcelo Lima da Costa, em Belém, Pará.

“Estou em plena forma física e pronto para conseguir uma vitória importante na carreira”, disse o pugilista, que vai estar acompanhado de Popó no córner. “Trata-se de uma luta difícil, mas o Victor precisa partir para o ataque. É preciso bater para não apanhar”, comentou Popó, ex-campeão mundial entre os superpenas e leves.

Teófimo Lopez tem 20 anos de idade e, segundo os críticos dos EUA, ele tem potencial para se tornar uma das estrelas do pugilismo em futuro próximo. Natural do Brooklyn, em Nova York, Lopez tem um cartel de oito lutas, com seis nocautes.

“Será uma luta complicada tanto para o Victor quanto para o americano”, entende Popó, que considera que uma vitória no combate de hoje será de grande importância para a sequência da carreira do lutador brasileiro. “Não podemos elogiar apenas os adversários. Vamos mostrar que também temos valor.”

PROGRAMAÇÃO

A luta faz parte do card da noite que terá como duelo principal o combate entre o ucraniano Vasyl Lomachenko e o venezuelano Jorge Linares. O pugilista europeu, bicampeão olímpico e dono de técnica espetacular, é apontado como um dos melhores da atualidade. O SporTV 2 promete a transmissão a partir das 19h55.

Outras atrações da noite são o irlandês peso pena Michael Conlan, que luta com o espanhol Ibon Larrinaga, e a alemã peso leve Mikaela Mayer, que enfrenta a neozelandesa Baby Nansen.