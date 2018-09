Surpreendida, Mayra Aguiar cai nas oitavas e deixa escapar chance do tri mundial

Bicampeã mundial de judô, Mayra Aguiar foi surpreendida na busca pelo tri e foi eliminada ainda nas oitavas de final em Baku, no Azerbaijão. Nesta terça-feira, a brasileira viu seu favoritismo diante da chinesa Zhenzhao Ma cair por terra precocemente na categoria meio-pesado (78kg) e ficou distante da briga por medalhas.

Número 5 do ranking de sua categoria, Mayra chegou para o Mundial de Baku como uma das favoritas. Afinal, estava respaldada pelos títulos da competição em 2014, em Cheliabinsk, na Rússia, e 2017, em Budapeste, na Hungria. Mas a defesa do título não aconteceu da forma que a brasileira queria.

Mayra até começou bem e confirmou o favoritismo sobre a sul-africana Unelle Snyman, por ippon. Já na segunda luta, porém, veio a surpresa. Com cerca de um minuto para o fim do combate, Zhenzhao Ma derrubou a brasileira e conseguiu um waza-ari para acabar com o sonho do tri.

"Outras atletas vêm subindo também e chegando. A Mayra tem condições de repensar e dar um outro gás para distanciar de novo dessas atletas. Ela tem uma capacidade muito grande", considerou o técnico da seleção feminina, Mario Tsutsui.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, e 2016, no Rio, Mayra não deixava um Mundial antes da disputa por medalhas desde 2015, em Astana, no Casaquistão. Com isso, o Brasil tem até agora em Baku apenas uma medalha, de bronze, com Érika Miranda (52kg), além de dois quintos lugares, com Jéssica Pereira (52kg) e Daniel Cargnin (66kg), e da sétima posição de Eric Takabatake (60kg).

Nesta quarta-feira, no último dia de disputa individual, o País subirá ao tatame com os pesados Rafael Silva, o "Baby", David Moura, Maria Suelen Altheman e Beatriz Souza. A competição por equipes mistas fecha o Mundial na quinta-feira.