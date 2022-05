'The Ultimate Fighter' estreia 30ª temporada com Amanda Nunes e transmissão no Brasil

Celeiro de estrelas no MMA e no UFC, o "The Ultimate Fighter" chega à sua trigésima edição nos Estados Unidos, com transmissão no Brasil através do pay-per-view e serviço de streaming. O reality show, que reúne jovens promessas do esporte, contou com quatro edições no Brasil, entre 2012 e 2015. Em 2022, Amanda Nunes estará no comando de uma das equipes.

Essa será a segunda vez que uma brasileira comandará o programa - a outra havia sido Cláudia Gadelha, na edição de 2016. Neste ano, os times serão formados por lutadores das categorias peso-pesado (masculino) e peso-mosca (feminino). Além da Amanda, a americana Julianna Peña ficará responsável pelo treinamento da outra equipe.

Leia Também Charles do Bronx não bate peso e perde o cinturão do UFC antes de luta

Como acontece, desde a criação do programa, os campeões de cada categoria são definidos em um evento, que também coloca frente a frente os dois treinadores na luta principal - nesse caso, treinadoras. Com isso, a Amanda Nunes, campeã do peso-pena, terá a oportunidade de recuperar o cinturão da categoria dos galos, que pertence à adversária Julianna Peña desde dezembro do ano passado. Na ocasião, a americana encerrou a sequência avassaladora de 16 vitórias consecutivas da "Leoa".

Ao longo desses anos, o reality revelou ao mundo diversas estrelas para a organização. Entre os brasileiros, Thiago "Marreta", Léo Santos e Paulo "Borrachinha" são alguns dos destaques. Além disso, Connor McGregor, Chael Sonnen, Wanderlei Silva, Ronda Rousey e Mauricio Shogun já passaram pelo reality como treinadores.

A partir do dia 11 de maio, o amante de MMA poderá acompanhar o programa através do Canal Combate, que exibirá episódios semanais na quarta-feira, às 22h. Mas um dia antes, sempre às terças-feiras, os assinantes do Globoplay poderão ter acesso ao conteúdo de forma antecipada na plataforma de streaming do Grupo Globo.