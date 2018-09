Thiago Marreta e Anders confirmam luta principal do UFC SP; Barão não bate o peso

Os atletas do UFC São Paulo se apresentaram no Ginásio do Ibirapuera nesta sexta-feira para a pesagem oficial do evento, que acontece neste sábado. Estrela desta edição, Thiago Marreta subiu na balança e confirmou o combate principal da noite contra Eryk Anders. O único contratempo do evento foi Renan Barão, que ultrapassou o peso permitido.

Ao subir no palco, foi Marreta quem levou o público ao delírio. A torcida tomou conta do local com gritos de incentivo e, é claro, vaias destinadas ao adversário do brasileiro. Os dois lutadores, que originalmente defendem a categoria dos pesos médios, testam suas habilidades pelo peso meio pesado pela primeira vez e não tiveram problemas com o corte de peso. O carioca foi o primeiro a subir na balança e cravou 92,4kg. O americano, substituto de Jimi Manuwa, pesou 93,3kg.

"Estou feliz demais por fazer a luta principal do evento e lutar no meu País. Só quero representar todo mundo e trazer essa vitória para o Brasil", afirmou Marreta após encarada tranquila com Anders, completando que esse combate "não tem pressão".

A única derrota brasileira na balança foi de Renan Barão. O ex-campeão peso galo estourou em 2,6 o limite da categoria peso galo, que é de até 61,7kg, e será multado em 30% do valor da bolsa que receberá pela luta. A quantia será revertida para o adversário Andre Ewell, já que a Comissão Atlética Brasileira de MMA (CABMMA) abriu mão da porcentagem que tem direito.

Quem também ganhou destaque na pesagem foi o veterano Rogério Minotouro. Um dos últimos lutadores a subir na balança, o peso meio pesado agitou os fãs. Além dele, Charles do Bronx, natural do Guarujá, contou com uma "torcida organizada" nas arquibancadas e Alex Cowboy comemorou o peso exibindo uma dança para os torcedores no Ibirapuera.

A tomada de peso durou cerca meia hora. Apesar do contratempo de Renan Barão, todos os duelos foram confirmados. Antes dos lutadores subirem na balança, o evento empolgou os torcedores com a participação de Paulo Borrachinha e Pedro Munhoz em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs.

INGRESSOS

Para sábado, os ingressos do UFC São Paulo ainda estão à venda e podem ser adquiridos pelo site https://www.tudus.com.br. Os preços das entradas variam de R$ 87,50 (meia entrada) e R$ 1.025 a inteira. Ainda tem a opção do serviço "VIP Experience", com pacotes que chegam a R$ 1.800.

Confira os pesos dos atletas:

CARD PRINCIPAL

Peso meio pesado (até 93,4kg): Thiago Marreta (92,4kg) x Eryk Anders (93,3kg)

Peso meio médio (até 77,6kg): Alex Cowboy (77,6kg) x Carlo Pedersoli (77,3kg)

Peso meio pesado (até 93,4kg): Rogério Minotouro (93,1kg) x Sam Alvey (93,3kg)

Peso galo (até 61,7kg): Renan Barão (64,3kg)* x Andre Ewell (61,2kg)

Peso palha (até 52,6kg): Randa Markos (52,5kg) x Marina Rodriguez (52,3kg)

CARD PRELIMINAR

Peso leve (até 70,8kg): Charles do Bronx (69,8kg) x Christos Giagos (70,6kg)

Peso leve (até 70,8kg): Francisco Massaranduba (70,3kg) x Evan Dunham (70,8kg)

Peso meio pesado (até 93,4kg): Luis Henrique KLB (92,9kg) x Ryan Spann (92,4kg)

Peso pesado (até 120,7kg): Augusto Sakai (120,5kg) x Chase Sherman (116,6kg)

Peso meio médio (até 77,6kg): Serginho Moraes (77,5kg) x Ben Saunders (77,3kg)

Peso mosca (até 57,2kg): Mayra Sheetara (56,7kg) x Gillian Robertson (56,7kg)

Peso médio (até 84,4kg): Thales Leites (84,3kg) x Hector Lombard (84,2kg)

Peso meio médio (até 77,6kg): Elizeu Capoeira (77,4kg) x Luigi Vendramini (77,3kg)

Peso palha (até 52,6kg): Lívia Renata Souza (52,6kg) x Alex Chambers (52,5kg)