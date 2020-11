Thiago Marreta se diz 'preparado para a guerra' em luta com Glover Teixeira no UFC Las Vegas 13

A principal atração do UFC neste sábado, em Las Vegas, será a luta entre os compatriotas Thiago Marreta e Glover Teixeira pelo peso meio-pesado. Quem garantir a vitória pode entrar na mira da organização para disputar o cinturão da categoria contra Jan Blachowicz - depois de Israel Adesanya, campeão do peso-médio, já cotado pelo presidente Dana White como o primeiro a tentar derrubar o atual detentor do título.

Marreta vem de uma derrota para Jon Jones por decisão divida em julho de 2019. A luta ocasionou as rupturas nos ligamentos de ambos os joelhos, cirurgias e um longo processo de recuperação. "No começo eu cheguei a sentir uma diferença no meu desempenho, mas agora me sinto recuperado e estou treinando normalmente", conta o brasileiro em entrevista ao Estadão.

No combate contra Glover, o lutador afirma que os fãs podem esperar "o mesmo Marreta de sempre". "Vou entrar no octógono agressivo e buscando acabar a lutar o mais rápido possível com um nocaute ou finalização", diz. "Um Marreta indo para a guerra."

O confronto entre os brasileiros foi remarcado pela terceira vez. Em outras duas ocasiões, o duelo foi adiado porque ambos os lutadores testaram positivo para covid-19. "Eu estava ansioso para voltar logo, mas é tudo acontece no tempo de Deus. Agora estou mais preparado", afirma Marreta.

Glover, que derrotou Anthony Smith em maio, diz que usou o tempo extra para focar nos treinos. "Continuei focado e fazendo a dieta. Esse período maior acabou ajudando na preparação. E como eu já tenho experiência - já vivi isso outras vezes - soube usar isso ao meu favor."

Ao comentar sobre a chance de Adesanya em disputar o cinturão da sua categoria, o brasileiro diz que não pode julgar se acha justo ou não. "Meu trabalho é me preparar, lutar contra o Marreta, que é algo que está no meu controle. Eu quero lutar pelo cinturão, com certeza, e sei que estou fazendo por onde. Espero que essa luta aconteça. Mas primeiro tenho essa pedreira pela frente que eu preciso 'marretar'.

UFC Marreta x Teixeira

7 de novembro de 2020, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (0h, horário de Brasília):

Peso-meio-pesado: Thiago Marreta x Glover Teixeira

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Tanner Boser

Peso-galo: Raoni Barcelos x Khalid Taha

Peso-médio: Ian Heinisch x Brendan Allen

Peso-palha: Cláudia Gadelha x Yan Xiaonan

CARD PRELIMINAR (21h15, horário de Brasília):

Peso-médio: Trevin Giles x Bevon Lewis

Peso-pena: Giga Chikadze x Jamey Simmons

Peso-pesado: Alexandr Romanov x Marcos Pezão

Peso-pena: Darren Elkins x Luiz Eduardo Garagorri

Peso-meio-médio: Max Griffin x Ramiz Brahimaj

Peso-galo: Gustavo Lopez x Anthony Birchak