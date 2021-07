Thiago Moisés é finalizado no quarto round por Islam Makhachev no UFC Vegas 31

Nada deu certo para o brasileiro Thiago Moisés na luta principal do UFC Vegas 31, em Aspen, nos Estados Unidos. Dominado completamente durante todo o combate contra Islam Makhachev, ele acabou perdendo por finalização no quarto round, ficando mais distante do sonho de disputar o cinturão dos leves. Foi a oitava vitória seguida do russo no UFC e a 20ª na carreira.

Makhachev acertou boas joelhadas no brasileiro já no primeiro round e conseguiu colocá-lo no chão. Mesmo com boa sequência do golpes no 2° round, Moisés seguiu sendo dominado pelo adversário. Seu jiu-jitsu não aparecia diante de um forte oponente.

Mesmo resistindo e tentando trocar golpes, Thiago Moisés não se achava na luta. Foi assim até vir o quarto round, no qual o russo conseguiu levar o combate novamente só chão e encaixou perfeitamente um mata-leão para definir a vitória.

Logo após derrotar Thiago Moisés, Makhachev desafiou outro brasileiro, desta vez o ex-campeão Rafael Dos Anjos. "Me sinto ótimo porque foi a primeira vez que fiz quatro rounds. Foi bom ter essa experiência. Vou treinar todo este mês, sem descanso, quero o cinturão. E quem vai me aproximar desse título? O Rafael dos Anjos é bom para mim, ele venceu a última luta e vai me deixar mais perto do cinturão. Eu vou esmagar todo mundo", provocou Makhachev.

Em outra luta importante do card principal, a ex-campeã Miesha Tate se reencontrou com a vitória após nocaute técnico no terceiro round sobre Marion Reneau. "Eu estou de volta", afirmou a lutadora, longe dos combates do UFC por cinco anos. "Trabalhei forte, estou bem fisicamente e não apenas por uma luta, mas pelo cinturão."

O UFC confirmou sua nova disputa por cinturões para 25 de setembro. No UFC 266, vão ocorrer duas disputas no peso-pena masculino, com Alex Volkanovski fazendo sua segunda defesa de cinturão, desta vez com o 2º colocado no ranking da categoria, Brian Ortega. Pelo peso-mosca feminino, a campeã Valentina Shevchenko colocará a coroa em disputa pela sexta vez. Pela frente, a 3ª colocada no ranking, Lauren Murphy.