UFC 198 é sucesso de público e bate recordes na modalidade

Se dentro do octógono a noite não foi boa para os brasileiros, com Fabrício Werdum sendo derrotado pelo croata Stipe Miocic e perdendo o cinturão dos peso-pesados, fora o UFC 198 foi um sucesso. Tanto a pesagem, na sexta-feira, quanto o card de sábado tiveram recordes de público na capital paranaense.

Na pesagem, cerca de 15 mil pessoas estiveram presentes da Arena da Baixada para ver os lutadores. No sábado, 45.207 viram não apenas a derrota de Werdum, mas também Jacaré bater Vítor Belfort, Cris Cyborg nocautear Leslie Smith e Maurício Shogun vencer Corey Anderson.

Foi o maior público já registrado em um evento do tipo no Brasil e o terceiro em cards realizados no mundo topo. O recorde mundial ainda é do UFC 193 (em novembro de 2015), em Melbourne, na Austrália, com 56 mil torcedores. O segundo colocado na lista foi o UFC 129, em Toronto (Canadá), em abril de 2011. Na ocasião, 55 mil pessoas viram Georges St. Pierre superar Jake Shields no título dos meio-médios.