UFC 229 tem Conor McGregor x Khabib Nurmagomedov. Confira card completo do evento

Um dos combates mais esperados pelos fãs do UFC está marcado para este sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na T-Mobile Arena, Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov se encontram no octógono para disputar o cinturão da categoria peso leve e resolver a rivalidade intensa gerada nos últimos meses dentro da organização.

A luta entre o falastrão irlandês e o russo terá transmissão ao vivo e com exclusividade pelo canal Combate a partir das 18h45 (horário de Brasília). O SporTV 2 vai exibir as duas primeiras lutas do evento em tempo real no sábado e a cobertura completa da pesagem na sexta-feira, a partir das 20h45.

UFC 229

6 de outubro de 2018, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília):

Peso leve: Khabib Nurmagomedov x Conor McGregor

Peso leve: Tony Ferguson x Anthony Pettis

Peso meio pesado: Ovince St-Preux x Dominick Reyes

Peso pesado: Derrick Lewis x Alexander Volkov

Peso palha: Michelle Waterson x Felice Herrig

CARD PRELIMINAR (19h15, horário de Brasília):

Peso mosca: Sergio Pettis x Jussier Formiga

Peso galo: Tonya Evinger x Aspen Ladd

Peso pena: Lina Lansberg x Yana Kunitskaya

Peso leve: Scott Holtzman x Alan Nuguette

Peso leve: Gray Maynard x Nik Lentz

Peso meio médio: Vicente Luque x Jalin Turner

Peso meio médio: Ryan LaFlare x Tony Martin