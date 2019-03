O UFC chega pela primeira vez em 2019 em Las Vegas (EUA), neste sábado (02), para o UFC 235. Na luta principal, Jon Jones coloca o cinturão dos meio-pesados em disputa contra Anthony Smith. O campeão dos meio-médios, Tyron Woodley fará a quinta defesa de título contra Kamaru Usman no evento co-principal da noite.

No card do UFC 235, o Brasil conta com três lutadores. No card principal, Pedro Munhoz encara Cody Garbrandt, ex-campeão dos galos. No card preliminar: Johnny Walker terá pela frente Misha Cirkunov pelos meio-pesados e Polyana Viana enfrenta Hannah Cifers nos pesos galos feminino. O evento começa às 20h30 (horário de Brasília), com o card principal marcado para começar à meia-noite.

Card Principal

Peso meio-pesado: Jon Jones x Anthony Smith

Peso meio-médio: Ben Askren x Robbie Lawler

Peso meio-médio: Tyron Woodley x Kamaru Usman

Peso palha: Tecia Torres x Weili Zhang

Peso galo: Cody Garbrandt x Pedro Munhoz

Card Preliminar

Peso pena: Jeremy Stephens x Zabit Magomedsharipov

Peso meio-pesado: Misha Cirkunov x Johnny Walker

Peso galo: Alejandro Perez x Cody Stamann

Peso meio-médio: Diego Sanchez x Mickey Gall

Peso médio: Charles Byrd x Edmen Shahbazyan

Peso galo: Gina Mazany x Macy Chiasson

Peso palha: Polyana Viana x Hannah Cifers