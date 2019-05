UFC 237 no Rio: card completo, horário e onde assistir ao vivo

O UFC 237 terá um card completo de peso neste sábado, no Rio, quando será realizado na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca. O evento contará com a disputa de cinturão entre Jéssica Andrade e Rose Namajunas, além de lutas com veteranos de longa história no MMA, como Anderson Silva, José Aldo e Rogério Minotouro, entre outros.

Transmissão do UFC 237

São 12 lutas no total, com o evento começando a partir das 19h15 e o card principal com início marcado para 23h. O UFC 237 será transmitido pelo SporTV (só início do card preliminar) e Canal Combate, com todas as lutas na íntegra e entrevistas depois dos duelos a partir das 18h15.

Na luta principal da noite, a norte-americana Rose Namajunas vai defender o cinturão peso palha contra a brasileira Jéssica Andrade, conhecida como bate-estaca. Antes, Anderson Silva vai encarar Jared Cannonier. Ainda no card principal, o experiente José Aldo terá pela frente Alexander Volkanovski.

Confira o card completo do UFC 237

Rose Namajunas x Jessica Andrade

Jared Cannonier x Anderson Silva

Jose Aldo x Alexander Volkanovski

Thiago 'Pitbull' x Laureano Staropoli

Rogério Minotouro x Ryan Spann

CARD PRELIMINAR (19h15, horário de Brasília)

Thiago Moisés x Kurt Holobaugh

Irene Aldana x Bethe Correia

B. J. Penn x Clay Guida

Luana Carolina x Priscila Cachoeira

Warlley Alves x Sergio Moraes

Raoni Barcelos x Carlos Huachin

Talita Bernando x Viviane Araujo