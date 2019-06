UFC 238: card completo, horário e onde assistir ao vivo disputa de cinturão

O UFC 238 terá um card completo de peso neste sábado, em Chicago, nos Estados Unidos, quando será realizado no United Center. O evento contará com a disputa de cinturão entre o brasileiro Marlon Moraes, que desafiará o campeão do peso galo Henry Cejudo. Outra disputa de cinturão será entre Valentina Shevchenko e Jessica Eye, pelo peso mosca.

Transmissão do UFC 238

São 13 lutas no total no UFC 238, que será transmitido a partir das 18h15 pelo SporTV 3 (só as duas primeiras do card preliminar), e pelo Canal Combate e Combate.com, com todas as lutas na íntegra com exclusividade e entrevistas depois dos duelos. A primeira entrada no octógono será a partir das 19h15 e o card principal tem início marcado para 23h.

Na luta principal da noite, o brasileiro Marlon Moraes vai tentar superar o norte-americano Henry Cejudo, que é o atual campeão e tem no currículo uma medalha de ouro olímpica nos Jogos de Pequim, em 2008. Outra presença brasileira será no card preliminar, onde Pedro Munhoz enfrenta Aljamain Sterling, dos Estados Unidos.

Confira o card completo do UFC 238

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília)

Peso galo: Henry Cejudo x Marlon Moraes

Peso mosca: Valentina Shevchenko x Jessica Eye

Peso leve: Tony Ferguson x Donald Cerrone

Peso galo: Jimmie Rivera x Petr Yan

Peso pesado: Tai Tuivasa x Blagoy Ivanov

CARD PRELIMINAR (19h15, horário de Brasília)

Peso palha: Tatiana Suarez x Nina Ansaroff

Peso galo: Aljamain Sterling x Pedro Munhoz

Peso palha: Karolina Kowalkiewicz x Alexa Grasso

Peso pena: Ricardo Lamas x Calvin Kattar

Peso palha: Yan Xiaonan x Angela Hill

Peso médio: Bevon Lewis x Darren Stewart

Peso galo: Eddie Wineland x Grigory Popov

Peso mosca: Katlyn Chookagian x Joanne Calderwood