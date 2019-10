UFC 243: card completo, horário e onde ver ao vivo à luta entre Whittaker e Adesanya

O UFC 243 marca a tão esperada unificação do cinturão peso-médio da organização. Em cena, o campeão linear da categoria, Robert Whittaker, defende seu posto contra o atual detentor do título interino da divisão, Israel Adesanya. O combate acontece neste sábado, no Marvel Stadium, em Melbourne, Austrália, com transmissão ao vivo (veja card completo abaixo).

Robert Whittaker não entra no octógono desde junho de 2018, quando enfrentou Yoel Romero e derrotou o cubano por decisão dividida dos juízes. Na ocasião, o australiano defendeu o título dos médios pela primeira vez. A segunda defesa estava marcada para fevereiro, contra Kelvin Gastelum, mas o lutador saiu do card por lesão.

Dois meses depois, o Ultimate deu para Gastelum a oportunidade de lutar pelo título interino da divisão com Israel Adesanya. O nigeriano, que havia derrotado Anderson Silva, também atropelou o americano e somou mais uma vitória em sua lista invicta. Em seu cartel invejável, ele apresenta 17 lutas, sendo 13 triunfos por nocaute. Agora, os fãs poderão descobrir quem é o verdadeiro campeão dos médios.

O evento na Austrália também vai contar com a presença de dois brasileiros: Dhiego Lima e Bruno Silva. O goiano enfrenta Luke Jumeau pela categoria meio-médio no card principal. Já o paulista, estreia no UFC contra Khalid Taha, ele faz a primeira luta da etapa preliminar.

UFC 243: ONDE ASSISTIR AO VIVO

São 11 lutas no total no UFC 243 e a transmissão ao vivo será pelo Canal Combate, a partir dar 20h30 (horário de Brasília), que também vai passar todas as lutas pelo Combate Play. As duas primeiras disputas da noite serão transmitidas também no Twitter da organização.

CONFIRA O CARD COMPLETO DO UFC 243

Card principal (início previsto para meia-noite)

Peso-médio: Robert Whittaker x Israel Adesanya

Peso-leve: Al Iaquinta x Dan Hooker

Peso-pesado: Tai Tuivasa x Serghei Spivac

Peso-meio-médio: Luke Jumeau x Dhiego Lima

Peso-pesado: Justin Tafa x Yorgan de Castro

CARD PRELIMINAR (20h30)

Peso-meio-médio: Jake Matthews x Rostem Akman

Peso-meio-médio: Callan Potter x Maki Pitolo

Peso-leve: Brad Riddell x Jamie Mullarkey

Peso-pena: Megan Anderson x Zarah Fairn dos Santos

Peso-mosca: Nadia Kassem x Ji Yeon Kim

Peso-galo: Khalid Taha x Bruno Silva