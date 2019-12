UFC 245: card completo, horário e onde assistir ao vivo as disputas

O UFC 245 será disputado neste sábado (14), a partir das 20h15 (horário de Brasília), na T-Mobile Arena, em Las Vegas (Estados Unidos), com um card de 13 lutas. A principal será entre será entre Kamaru Usman e Colby Covington valendo o título dos meio-médios. A noite terá ainda duas disputas de cinturão: Max Holloway x Alexander Volkanovski e Amanda Nunes x Germaine De Randamie.

Assistir UFC 245 ao vivo na TV

A transmissão das lutas será pelo canal Combate para todo o Brasil. As duas primeiras lutas da noite serão transmitidas também no SporTV.

Assistir UFC 245 ao vivo online

O duelos também podem ser assistidos pelo site e aplicativo do Combate Play. As duas primeiras lutas da noite serão transmitidas também no Twitter do UFC.

O UFC 245 está previsto para começar às 20h15 (horário de Brasília) no card preliminar e à meia-noite no card principal. Entre as atrações do evento, além dos já citados, estão o duelo entre Marlon Moraes e José Aldo, a luta de Petr Yan x Urijah Faber e o combate de Ketlen Vieira x Irene Aldana.

UFC 245: Usman x Covington

Card principal do UFC 245 (início às 0h)

Card preliminar do UFC 245 (início às 20h15)