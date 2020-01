UFC 246: card completo com McGregor x Cerrone, onde assistir e horário

Conor McGregor retorna ao octógono neste sábado (18), no UFC 246, em Las Vegas. Depois de mais de um ano afastado das competições, o irlandês faz a luta principal do evento contra o americano Donald Cerrone. O card ainda conta com mais 10 lutas (confira o Card completo logo abaixo). O único representante do Brasil é Diego Ferreira.

UFC 246: onde assistir ao vivo

A transmissão das lutas será pelo canal Combate e Combate Play para todo o Brasil. As duas primeiras lutas da noite serão transmitidas também no Twitter do UFC.

O UFC 246 está previsto para começar às 20h (horário de Brasília) no card preliminar e à meia-noite no card principal. Entre as atrações do evento, além dos já citados, estão o duelo entre Holly Holm x Raquel Pennington, Aleksei Oleinik x Maurice Greene e Anthony Pettis encara o amazonense Diego. Vale lembrar que a luta entre Claudia Gadelha x Alexa Grasso foi cancelada devido a rival da brasileira estar acima do limite de peso permitido.

Programação do Canal Combate

Card principal do UFC 246 (início às 0h)

Peso-meio-médio: Conor McGregor x Donald Cerrone

Peso-galo: Holly Holm x Raquel Pennington

Peso-pesado: Aleksei Oleinik x Maurice Greene

Peso-leve: Anthony Pettis x Carlos Diego Ferreira

Peso-mosca: Roxanne Modafferi x Maycee Barber

Card preliminar do UFC 246 (início às 20h)