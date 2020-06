UFC 250: card completo com Amanda Nunes x Felicia Spencer, onde assistir e horário

A campeã Amanda Nunes retorna ao octógono do UFC neste sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A brasileira defende o cinturão do peso-pena contra a canadense Felicia Spencer com o objetivo de conquistar um feito inédito na organização: se tornar a primeira lutadora, independentemente do gênero, a conseguir defender dois cinturões em divisões diferentes. O evento não contará com a presença de fãs, com forma de prevenção ao novo coronavírus.

O evento também conta com o duelo entre Raphael Assunção e o ex-campeão Cody Garbrandt. Além de Jussier Formiga e Herbert Burns. No total, serão 12 lutas.

ONDE ASSISTIR

O card completo do UFC 250 terá transmissão ao vivo pelo canal Combate e Combate Play. As duas primeiras lutas estarão disponíveis no Facebook e Twitter do UFC Brasil.

CONFIRA O CARD COMPLETO DO UFC 250

CARD PRINCIPAL (23h, horário de Brasília):

Peso-pena: Amanda Nunes x Felicia Spencer

Peso-galo: Raphael Assunção x Cody Garbrandt

Peso-galo: Aljamain Sterling x Cory Sandhagen

Peso-meio-médio: Neil Magny x Anthony Rocco Martin

Peso-galo: Eddie Wineland x Sean O'Malley

CARD PRELIMINAR (19h35, horário de Brasília):